2 órája
Hatvanhat évesen is bombaformában van a népszerű színésznő
Vállalja ráncait, és nem akar megfelelni Hollywood erőltetett trendjének.
Egykor Hollywood bombázója volt, napjainkban pedig az egyik legendája Jamie Lee Curtis. Megdöbbentőnek szánt címmel közölt róla cikket az egyik bulvároldal: a rajongók meglepődtek a drámai átalakulásán – hogyan néz ki most? És itt a jön a meglepetés – a színésznő pont úgy néz ki, ahogy az egy 66 éves ember esetében teljesen elfogadható. Kissé ráncosan, már nem éppen frissen, ropogósan, de még mindig csinosan, a szemében pedig a rá jellemző huncut csillogással.
Sokan talán már most aláírnánk, ha garantált lenne, hogy Tony Curtis és Janet Leigh lányáéhoz hasonló külsővel vághatnánk neki a nyugdíjas éveknek. Így hát az fogalmazza meg vele kapcsolatban az első kritikát, aki semmit sem változott az évek során.