Hatvanhat évesen is bombaformában van a népszerű színésznő

Egykor Hollywood bombázója volt, napjainkban pedig az egyik legendája Jamie Lee Curtis. Megdöbbentőnek szánt címmel közölt róla cikket az egyik bulvároldal: a rajongók meglepődtek a drámai átalakulásán – hogyan néz ki most? És itt a jön a meglepetés – a színésznő pont úgy néz ki, ahogy az egy 66 éves ember esetében teljesen elfogadható. Kissé ráncosan, már nem éppen frissen, ropogósan, de még mindig csinosan, a szemében pedig a rá jellemző huncut csillogással.

A 66 éves Jamie Lee Curtis

Forrás: Facebook

Sokan talán már most aláírnánk, ha garantált lenne, hogy Tony Curtis és Janet Leigh lányáéhoz hasonló külsővel vághatnánk neki a nyugdíjas éveknek. Így hát az fogalmazza meg vele kapcsolatban az első kritikát, aki semmit sem változott az évek során.