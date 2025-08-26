augusztus 26., kedd

Hatvanhat évesen is bombaformában van a népszerű színésznő

Vállalja ráncait, és nem akar megfelelni Hollywood erőltetett trendjének.

Révészné Hanol Erzsébet

Egykor Hollywood bombázója volt, napjainkban pedig az egyik legendája Jamie Lee Curtis. Megdöbbentőnek szánt címmel közölt róla cikket az egyik bulvároldal: a rajongók meglepődtek a drámai átalakulásán – hogyan néz ki most? És itt a jön a meglepetés – a színésznő pont úgy néz ki, ahogy az egy 66 éves ember esetében teljesen elfogadható. Kissé ráncosan, már nem éppen frissen, ropogósan, de még mindig csinosan, a szemében pedig a rá jellemző huncut csillogással.

A 66 éves Jamie Lee Curtis
Forrás:  Facebook

Sokan talán már most aláírnánk, ha garantált lenne, hogy Tony Curtis és Janet Leigh lányáéhoz hasonló külsővel vághatnánk neki a nyugdíjas éveknek. Így hát az fogalmazza meg vele kapcsolatban az első kritikát, aki semmit sem változott az évek során.

 

