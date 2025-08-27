44 perce
Szülinapi csokitorta és könnyek: Brumi nagymamája kórházban!
Wollner Péter, akit sokan csak Brumiként ismernek, betöltötte a harminckilencedik életévét. A Házasság első látásra paksi sztárját a nagymamája a kórházban köszöntötte azzal, hogy megszorította a kezét.
A születésnap általában örömteli alkalom, ám idén Brumi számára az aggodalom napja volt. A Házasság első látásra sztárjának nagymamája kórházban fekszik infarktussal.
Házasság első látásra: Brumi szülinapja
Wollner Péter Brumi számára a legnagyobb örömet nem a torta, nem az ajándékok, hanem egy kézszorítás jelentette. A nagymamája a kórházban megszorította Péter kezét, így köszöntötte fel unokáját. Brumi erről a közösségi médiában számolt be: „Nagyi egy hete kórházban fekszik. Infarktusa volt. Hála égnek, ha minden jól megy, napok kérdése és hazajöhet. Régen féltem ennyire, de ma megszorította a kezemet és felköszöntött.” A nagymama állapota minden bizonnyal javul, mert egyre többen gondolnak rá jó szívvel, hogy egészségben hazatérhessen.
Nagymamája júliusban volt szülinapos
Az idősebb olvasók jól tudják, milyen sokat jelent egy családi kézszorítás, egy szeretetteljes szó. Brumi története emlékeztet minket arra, hogy az élet igazi ajándékai nem a tárgyak, hanem az együtt töltött pillanatok, a családi kötelékek, és az a szeretet, amit még a betegség sem tud elvenni. Brumi születésnapi tortáját, a posztja alapján, minden bizonnyal a barátnőjének köszönheti, de a legfontosabb mégis az volt, hogy a nagymamája vele volt, még ha csak egy pillanatra is. Brumi nagymamájáról itt és itt olvashat.