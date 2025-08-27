Szülinapi csokitorta és könnyek: Brumi nagymamája kórházban!

A születésnap általában örömteli alkalom, ám idén Brumi számára az aggodalom napja volt. A Házasság első látásra sztárjának nagymamája kórházban fekszik infarktussal.

Wollner Péter Brumi, a Házasság első látásra paksi szereplője és a születésnapi csokitorta. Brumi próbál mosolyogni, de belül zokog. A nagymamája kórházban van

Fotó: Facebook/Wollner Péter

Házasság első látásra: Brumi szülinapja

Wollner Péter Brumi számára a legnagyobb örömet nem a torta, nem az ajándékok, hanem egy kézszorítás jelentette. A nagymamája a kórházban megszorította Péter kezét, így köszöntötte fel unokáját. Brumi erről a közösségi médiában számolt be: „Nagyi egy hete kórházban fekszik. Infarktusa volt. Hála égnek, ha minden jól megy, napok kérdése és hazajöhet. Régen féltem ennyire, de ma megszorította a kezemet és felköszöntött.” A nagymama állapota minden bizonnyal javul, mert egyre többen gondolnak rá jó szívvel, hogy egészségben hazatérhessen.

Wollner Péter Brumi és nagymamája, aki idén júliusban ünnepelte kilencvenkettedik születésnapját. A szülinapja után kapott szívinfarktust Fotó: MW

Nagymamája júliusban volt szülinapos

Az idősebb olvasók jól tudják, milyen sokat jelent egy családi kézszorítás, egy szeretetteljes szó. Brumi története emlékeztet minket arra, hogy az élet igazi ajándékai nem a tárgyak, hanem az együtt töltött pillanatok, a családi kötelékek, és az a szeretet, amit még a betegség sem tud elvenni. Brumi születésnapi tortáját, a posztja alapján, minden bizonnyal a barátnőjének köszönheti, de a legfontosabb mégis az volt, hogy a nagymamája vele volt, még ha csak egy pillanatra is. Brumi nagymamájáról itt és itt olvashat.