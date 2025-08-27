augusztus 27., szerda

Celebfigyelő

1 órája

Szülinapi csokitorta és könnyek: Brumi nagymamája kórházban!

Címkék#Házasság első látásra#Brumi#születésnap#infarktus#nagymama

Wollner Péter, akit sokan csak Brumiként ismernek, betöltötte a harminckilencedik életévét. A Házasság első látásra paksi sztárját a nagymamája a kórházban köszöntötte azzal, hogy megszorította a kezét.

Brunner Mónika

A születésnap általában örömteli alkalom, ám idén Brumi számára az aggodalom napja volt. A Házasság első látásra sztárjának nagymamája kórházban fekszik infarktussal. 

Wollner Péter, akit sokan csak Brumiként ismernek, betöltötte a harminckilencedik életévét. A Házasság első látásra paksi sztárját a nagymamája a kórházban köszöntötte. Fotó: Facebook/Wollner Péter
Wollner Péter Brumi, a Házasság első látásra paksi szereplője és a születésnapi csokitorta. Brumi próbál mosolyogni, de belül zokog. A nagymamája kórházban van
Fotó: Facebook/Wollner Péter 

Házasság első látásra: Brumi szülinapja

Wollner Péter Brumi számára a legnagyobb örömet nem a torta, nem az ajándékok, hanem egy kézszorítás jelentette. A nagymamája a kórházban megszorította Péter kezét, így köszöntötte fel unokáját. Brumi erről a közösségi médiában számolt be: „Nagyi egy hete kórházban fekszik. Infarktusa volt. Hála égnek, ha minden jól megy, napok kérdése és hazajöhet. Régen féltem ennyire, de ma megszorította a kezemet és felköszöntött.” A nagymama állapota minden bizonnyal javul, mert egyre többen gondolnak rá jó szívvel, hogy egészségben hazatérhessen.  

Wollner Péter Brumi és nagymamája, aki idén júliusban ünnepelte kilencvenkettedik születésnapját. A szülinapja után kapott szívinfarktust Fotó: MW

Nagymamája júliusban volt szülinapos 

Az idősebb olvasók jól tudják, milyen sokat jelent egy családi kézszorítás, egy szeretetteljes szó. Brumi története emlékeztet minket arra, hogy az élet igazi ajándékai nem a tárgyak, hanem az együtt töltött pillanatok, a családi kötelékek, és az a szeretet, amit még a betegség sem tud elvenni. Brumi születésnapi tortáját, a posztja alapján, minden bizonnyal a barátnőjének köszönheti, de a legfontosabb mégis az volt, hogy a nagymamája vele volt, még ha csak egy pillanatra is. Brumi nagymamájáról itt és itt olvashat. 

 

