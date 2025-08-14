augusztus 14., csütörtök

Celebfigyelő

2 órája

Sztárban Sztár All Stars: visszatér a képernyőre a vármegyei nézők nagy kedvence

Címkék#2025#Sztárban Sztár All Star#Horváth Tamás

Ősszel indul a TV2 Sztárban Sztár All Stars legújabb évada, és a rajongók örömére a tamási származású énekes visszatér a műsorba. Horváth Tamás tisztelettel száll versenybe a győzelemért.

Brunner Mónika

A TV2 Sztárban Sztár All Stars legújabb, 2025-ös évada szeptember hetedikén indul Horváth Tamás énekessel és számos más hazai sztárral. 

Horváth Tamás Fotó: TV2
Horváth Tamás, a Tolna vármegyei nézők egyik kedvence újra feltűnik a televíziók képernyőjén Fotó: TV2

Horváth Tamás újra

Horváth Tamás a közösségi médiában augusztus tizenkettedikén ismertette, hogy a Sztárban Sztár című műsor élete egyik legizgalmasabb kalandja volt. Sosem felejti el, hogy sikerült megnyernie a 2017-es versenyt, a műsor ötödik évadát, valamint, hogy a győzelem után a családja és ő maga is sírva fakadt örömében. 

– Azt hittem, hogy a versenyzésnek végleg búcsút intettem, aztán jött a hívás Sztárban sztár All Star… A szívem a torkomban dobogott. Tudni, hogy a legerősebb és a legeredményesebb előadókkal kell megküzdenem a győzelemért valami földöntúli erőt adott nekem. Újra tűzzel lett teli a szívem. Erre az érzésre pedig hallgatok és követni fogom. Szenvedéllyel, alázattal, lelkesedéssel és tisztelettel szállok versenybe a győzelemért – tudatta Horváth Tamás. 

A TV2 show-jában sztárversenyzők lépnek színpadra, köztük Wolf Kati, Király Viktor, Janicsák Veca, Muri Enikő és Dér Heni is. A látványos új stúdió, LED-falak és forgószínpad garantálják a show-t, a zsűriben pedig Liptai Claudia, Hajós András, Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna ülnek majd.

 

