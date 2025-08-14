Sztárban Sztár All Stars: visszatér a képernyőre a vármegyei nézők nagy kedvence

– Azt hittem, hogy a versenyzésnek végleg búcsút intettem, aztán jött a hívás Sztárban sztár All Star… A szívem a torkomban dobogott. Tudni, hogy a legerősebb és a legeredményesebb előadókkal kell megküzdenem a győzelemért valami földöntúli erőt adott nekem. Újra tűzzel lett teli a szívem. Erre az érzésre pedig hallgatok és követni fogom. Szenvedéllyel, alázattal, lelkesedéssel és tisztelettel szállok versenybe a győzelemért – tudatta Horváth Tamás.