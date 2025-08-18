Horváth Tamás és Goku együtt mosolyognak a Balaton partján

Horváth Tamás nemcsak a színpadon, hanem a hétköznapokban is sztár. A népszerű énekes ezúttal a Balaton partjáról jelentkezett be kiskutyájával.

Horváth Tamás énekes a kiskutyájával, Gokuval a Balatonon, egy igazi sztárfotón Fotó: Facebook/Horváth Tamás

Horváth Tamás cuki fotója

A Horváth Tamás és Goku közös nyaralásáról készült fotó nagyon cuki. Az énekes és kiskutyája együtt pózolnak, mintha csak egy címlapfotózáson vennének részt. "Gokuval a balatoni naplementében..." – írta a fényképhez az énekes augusztus tizenhatodikán a közösségi médiában. A rajongók odavannak a látványért: „Nagyon cukik vagytok!”, „Szép a kutyus! Tamás tetszik, hogy mindig mosolygós vagy!”, "Tüneményesek vagytok! Jó pihenést!" – olvasható a fotónál szereplő kommenteknél. A balatoni naplementék, a közös séták és a vízparti játékok nemcsak a kutyának, hanem a gazdinak is jót tesznek, valamint persze a rajongók is örülnek a meghitt pillanatoknak. A tamási származású sztárral hamarosan újra találkozhatunk a tévék képernyőjén, ezúttal a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsorában.