augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

22 perce

Horváth Tamás mást ölel már a nyár végén

Címkék#2025#Goku#Horváth Tamás#nyár

A nyár végén, a kutyák világnapján a tamási származású énekes szívhez szóló üzenetet és fotót tett közzé. Horváth Tamás Goku nevű kiskutyájával posztolt.

Brunner Mónika

A kutyák világnapját augusztus huszonhatodikán tartják. Ezen a napon Horváth Tamás tamási származású énekes megható fényképet posztolt.

Így búcsúzik Horváth Tamás a nyártól, egy öleléssel, ami szívből jön. Fotó: Facebook/Horváth Tamás
Így búcsúzik Horváth Tamás a nyártól, egy öleléssel, ami szívből jön Fotó: Facebook/Horváth Tamás 

Horváth Tamás és kiskutyája

Így hangzik az énekes szívhez szóló üzenete: „Ma van a földi angyalok világnapja, azaz a kutyák világnapja.” E szavak mögött mély szeretet rejlik a kutyák iránt, hiszen ezen aranyos állatok sokaknak társak, vigasztalók, családtagok.”

Horváth Tamás öleli hűséges kutyáját, Gokut. Az ölelésben benne van minden, a hála, a nyugalom, a szeretet. Mert a legnagyobb ajándékok akár négylábon is érkezhetnek. Így búcsúzik Horváth Tamás 2025 nyarától, egy öleléssel, ami szívből jön. Az énekes és kiskutyája balatoni sztárfotóját itt tekintheti meg. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu