Horváth Tamás mást ölel már a nyár végén

A kutyák világnapját augusztus huszonhatodikán tartják. Ezen a napon Horváth Tamás tamási származású énekes megható fényképet posztolt.

Így hangzik az énekes szívhez szóló üzenete: „Ma van a földi angyalok világnapja, azaz a kutyák világnapja.” E szavak mögött mély szeretet rejlik a kutyák iránt, hiszen ezen aranyos állatok sokaknak társak, vigasztalók, családtagok.”

Horváth Tamás öleli hűséges kutyáját, Gokut. Az ölelésben benne van minden, a hála, a nyugalom, a szeretet. Mert a legnagyobb ajándékok akár négylábon is érkezhetnek. Így búcsúzik Horváth Tamás 2025 nyarától, egy öleléssel, ami szívből jön. Az énekes és kiskutyája balatoni sztárfotóját itt tekintheti meg.