Csak virágok takarják a modell testét, balatoni képein

Katona Henrietta modell fotóival búcsúzunk az évszak melegétől. Henrietta 2021-ben lett Tolna vármegye Tündérszépe, azóta is sokan követik pályáját.

Katona Henrietta virágos nyári ruhában látható a vízparton. Fotó: Facebook/Katona Henrietta

Katona Henrietta: búcsú a nyártól

A szekszárdi modellt a legújabb képein virágos ruhában láthatjuk, mosolya és megjelenése a nyár utolsó napsugarait idézi. A fotók békét és szépséget sugároznak, mintha csak egy régi, kedves emléket néznénk. Henrietta ezzel a fotósorozattal nemcsak a nyártól búcsúzik, hanem egy érzést is megőriz: a napfényes délutánokat, a virágillatot, a nyugalmat. Ha tehetik, nézzék meg a képeket, hiszen ezen a napon, utoljára, itt van velünk a nyár. A Facebook közösségi médiában augusztus huszonegyedikén közzétett fotósorozat a cikkünk végén tekinthető meg.