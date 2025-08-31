Csak virágok takarják a modell testét, balatoni képein

augusztus 31., vasárnap

A nyár utolsó napján, vasárnap a szekszárdi származású modell fotóival búcsúzunk az év egyik legszebb évszakától. Katona Henrietta virágos, romantikus nyári ruhában látható. Fotósorozat készült róla.

Brunner Mónika

Katona Henrietta modell fotóival búcsúzunk az évszak melegétől. Henrietta 2021-ben lett Tolna vármegye Tündérszépe, azóta is sokan követik pályáját. 

A nyár utolsó napján, vasárnap a szekszárdi származású modell fotóival búcsúzunk az év egyik legszebb évszakától. Katona Henrietta virágos, romantikus nyári ruhában látható. Fotósorozat készült róla. Fotó: Facebook/Katona Henrietta
Katona Henrietta virágos nyári ruhában látható a vízparton. Fotó: Facebook/Katona Henrietta

Katona Henrietta: búcsú a nyártól

A szekszárdi modellt a legújabb képein virágos ruhában láthatjuk, mosolya és megjelenése a nyár utolsó napsugarait idézi. A fotók békét és szépséget sugároznak, mintha csak egy régi, kedves emléket néznénk. Henrietta ezzel a fotósorozattal nemcsak a nyártól búcsúzik, hanem egy érzést is megőriz: a napfényes délutánokat, a virágillatot, a nyugalmat. Ha tehetik, nézzék meg a képeket, hiszen ezen a napon, utoljára, itt van velünk a nyár. A Facebook közösségi médiában augusztus huszonegyedikén közzétett fotósorozat a cikkünk végén tekinthető meg. 

 

