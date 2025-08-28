1 órája
Fertőszögi Péter stresszel a Hal a tortán műsorában (videóval)
A SuperTV2 egyik kedvelt műsora, a Hal a tortán ezen a héten is sok izgalmat hoz. A szereplők között ott van Fertőszögi Péter, a Kincsvadászok sztárja, aki bevallotta, hogy stresszel a műsorban.
A SuperTV2 népszerű gasztroműsora, a Hal a tortán a szekszárdi származású Fertőszögi Péterrel, a Kincsvadászok című műsor ismert alakjával lett teljes.
Kincsvadászok: Fertőszögi Péter stresszel
A kincsvadászok vendégül látják egymást, főznek, beszélgetnek, és értékelik egymás menüjét. Bár a Kincsvadászok sztárjai a régiségek világában otthonosan mozognak, a konyhában új kihívásokkal találkoznak. Erről a műkincskereskedő így írt a közösségi oldalán augusztus huszonhetedikén. „Amikor belevágtunk a Hal a tortán forgatásába, még egyikünk sem tudta, milyen nehéz hét áll előttünk. Nemcsak maga a főzés és az időprés okozta stressz volt kihívás számunkra, de sok esetben komoly feladatnak tűnt udvariasan végigkóstolni magát a menüsort is.” A nézők a SuperTV2-n ma este hét órától újra láthatják a Kincsvadászokat a tévében, akik ezen a héten látják egymást vendégül.