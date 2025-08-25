Fertőszögi Péter most a konyhában vadássza a kincseket (VIDEÓVAL)

A Hal a tortán legújabb évadában a Kincsvadászok szereplői láthatóak.

A Kincsvadászok szakértői a Hal a tortán műsorban. Balról jobbra: Fertőszögi Péter, Dr. Katona Szandra és Molnár Viktor

Fotó: MW

Így főznek a kincsvadászok

A Kincsvadászok szakértői a műtárgyak, régiségek és értékes tárgyak világában mozognak, ám ezúttal a főzőtudományukat is megmutatják. Nagyházi Lőrinc műkereskedő indítja a hetet ma, hétfőn. Ő főzi az első "Kincsvadászok menüt". A műsorban Fertőszögi Péter is szerepel, betekintést enged majd vendéglátói stílusába, és bemutathatja, milyen értékeket képvisel a gasztronómia területén. A műsor első részét ma este hét órától lehet megtekinteni a SuperTV2-n.