Celebfigyelő

1 órája

Fertőszögi Péter most a konyhában vadássza a kincseket (VIDEÓVAL)

A SuperTV2 népszerű gasztro-realityje, a Hal a tortán ma este hét órától újabb izgalmas csapattal érkezik. A Kincsvadászok szakértői, köztük a szekszárdi származású Fertőszögi Péter is megmutatja főzőtudományát.

Brunner Mónika

A Hal a tortán legújabb évadában a Kincsvadászok szereplői láthatóak. 

A Kincsvadászok szakértői a Hal a tortán műsorban. Balról jobbra: Fertőszögi Péter, Dr. Katona Szandra és Molnár Viktor 
Fotó: MW

Így főznek a kincsvadászok

A Kincsvadászok szakértői a műtárgyak, régiségek és értékes tárgyak világában mozognak, ám ezúttal a főzőtudományukat is megmutatják. Nagyházi Lőrinc műkereskedő indítja a hetet ma, hétfőn. Ő főzi az első "Kincsvadászok menüt". A műsorban Fertőszögi Péter is szerepel, betekintést enged majd vendéglátói stílusába, és bemutathatja, milyen értékeket képvisel a gasztronómia területén. A műsor első részét ma este hét órától lehet megtekinteni a SuperTV2-n.

 

