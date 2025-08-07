Ilyen, amikor egy igazi kincsvadász a terepen dolgozik

Fertőszögi Péter művészettörténész, a Kincsvadászok sztárjának szívügye a Hajósi Képzőművészeti Iskola.

Kincsvadászok, Fertőszögi Péter és mögötte az ajtóra festett Nemecsek Ernő Fotó: MW/TV2

Kincsvadászok: művészeti iskola

Fertőszögi Péter a TV2 Tények Plusz műsorában a művésztábor alkotóközösségének világába kalauzolta a nézőket, akik olyan művészekkel ismerkedhettek meg, mint a világhírű Matteo Massagrande, a tábor művészeti vezetője vagy a kínai Lin Dongfu.

– A művésztábor lakói és kiemelkedő művészei az iskola ajtóinak betétjeit festették meg hat-nyolc évvel ezelőtt – mondta Fertőszögi Péter. Láthatóvá vált többek közt az olasz Matteo Massagrande alkotása, az ajtóra festett Nemecsek Ernő, a Pál utcai fiúk című regény hősének alakja.

– Akik itt tanulnak, amikor majd tíz, tizenöt- húsz év múlva eljönnek egy osztálytalálkozóra és beszélgetnek, ne csak arra emlékezzenek, hogy ki, melyik osztályba járt – tette hozzá Fertőszögi Péter.

A műsor itt tekinthető meg.