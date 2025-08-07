1 órája
Ilyen, amikor egy igazi kincsvadász a terepen dolgozik
A TV2 Fertőszögi Péter műtárgykereskedővel forgatott egy napon át a közelmúltban. A Kincsvadászok sztárja Hajósi művészeti tábor lakóihoz látogatott el.
Fertőszögi Péter művészettörténész, a Kincsvadászok sztárjának szívügye a Hajósi Képzőművészeti Iskola.
Kincsvadászok: művészeti iskola
Fertőszögi Péter a TV2 Tények Plusz műsorában a művésztábor alkotóközösségének világába kalauzolta a nézőket, akik olyan művészekkel ismerkedhettek meg, mint a világhírű Matteo Massagrande, a tábor művészeti vezetője vagy a kínai Lin Dongfu.
– A művésztábor lakói és kiemelkedő művészei az iskola ajtóinak betétjeit festették meg hat-nyolc évvel ezelőtt – mondta Fertőszögi Péter. Láthatóvá vált többek közt az olasz Matteo Massagrande alkotása, az ajtóra festett Nemecsek Ernő, a Pál utcai fiúk című regény hősének alakja.
– Akik itt tanulnak, amikor majd tíz, tizenöt- húsz év múlva eljönnek egy osztálytalálkozóra és beszélgetnek, ne csak arra emlékezzenek, hogy ki, melyik osztályba járt – tette hozzá Fertőszögi Péter.
A műsor itt tekinthető meg.