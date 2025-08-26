Kóbor Léna visszarepít bennünket a múltba

Kóbor Léna visszahozta a régi idők báját. A pöttyös ruhák Hollywoodban az 1920-as évektől már népszerűek voltak és idén is trendiek.

Kóbor Léna és a pöttyös ruha: fotósorozat. A fényképeket a közösségi médiában tette közzé a fiatal énekesnő Fotó: Facebook/Kóbor Léna

Kóbor Léna: pöttyös a divat

Kóbor János lánya augusztus vége felé tűnt fele a kék, fehér pöttyös nyári ruhás fotósorozatban. A fényképeket a közösségi oldalán osztotta meg. A fiatal énekesnő megjelenése sokaknak eszébe juttathatja fiatalkoruk balatoni nyarait, a vasárnapi sétákat a parkban, vagy a régi családi fényképeket, ahol a pöttyös ruha mindig különleges ruhadarabnak számított. Kóbor Léna fotósorozata elegáns, mintha egy régi képeslap elevenedne meg a szemünk előtt. A pöttyös 2025-ben is népszerű. Az egyik nagy divatház pöttyös ajánlatában nyitott vállú felső, szatén midi ruha, fodros maxi ruha, nadrág, állógalléros blúz és úszódressz is szerepel.