2 órája
Kóbor Léna első koncertjén rögtön meghódította a szíveket – íme a videó!
A fiatal énekesnő első önálló koncertjének augusztus tizedikén adott otthont a siófoki Plázs. Kóbor Léna saját dalaival lépett színpadra.
A közönség Kóbor Léna „A-A” című slágerével is találkozhatott, az erről készült videó már elérhető a YouTube-on és cikkünkben.
Kóbor Léna siófoki fellépése
A videót készítő Jofi Koncert a Facebookon is közzétette a felvételt Léna fellépéséről, az alábbi kísérő szöveggel:
„Kóbor János "Meki", az Omega frontembere sajnos már nem láthatja lányát Lénát a színpadon. Az első fellépése vasárnap Siófokon volt a Plázs nagyszínpadán.”
Osvárt Andrea elájult: olyat látott itthon, amit még Hollywoodban semGyermekével látogatott el a Veszprémi Állatkertbe.
A videón jól látszik, hogy a siófoki fellépés különleges hangulatát Léna két háttértáncosa tette még személyesebbé. A fiatal énekesnő vonzó megjelenésével és tehetségével elvarázsolta a közönséget, valamint magabiztossága és közvetlensége is meghódította a szíveket.
Kóbor Léna idén ősszel Szekszárdon lép fel a Gyöngyhajú lány legendája című Omega musicalben.