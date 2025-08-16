augusztus 16., szombat

Kóbor Léna első koncertjén rögtön meghódította a szíveket – íme a videó!

A fiatal énekesnő első önálló koncertjének augusztus tizedikén adott otthont a siófoki Plázs. Kóbor Léna saját dalaival lépett színpadra.

Brunner Mónika

A közönség Kóbor Léna „A-A” című slágerével is találkozhatott, az erről készült videó már elérhető a YouTube-on és cikkünkben. 

Kóbor Léna a siófoki Plázs színpadán két háttértáncosával. Elvarázsolta a közönséget Fotó: MW

Kóbor Léna siófoki fellépése

A videót készítő Jofi Koncert a Facebookon is közzétette a felvételt Léna fellépéséről, az alábbi kísérő szöveggel: 

„Kóbor János "Meki", az Omega frontembere sajnos már nem láthatja lányát Lénát a színpadon. Az első fellépése vasárnap Siófokon volt a Plázs nagyszínpadán.”

A videón jól látszik, hogy a siófoki fellépés különleges hangulatát Léna két háttértáncosa tette még személyesebbé. A fiatal énekesnő vonzó megjelenésével és tehetségével elvarázsolta a közönséget, valamint magabiztossága és közvetlensége is meghódította a szíveket. 

Kóbor Léna idén ősszel Szekszárdon lép fel a Gyöngyhajú lány legendája című Omega musicalben. 

 

