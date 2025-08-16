Kóbor Léna első koncertjén rögtön meghódította a szíveket – íme a videó!

A közönség Kóbor Léna „A-A” című slágerével is találkozhatott, az erről készült videó már elérhető a YouTube-on és cikkünkben.

Kóbor Léna a siófoki Plázs színpadán két háttértáncosával. Elvarázsolta a közönséget Fotó: MW

Kóbor Léna siófoki fellépése

A videót készítő Jofi Koncert a Facebookon is közzétette a felvételt Léna fellépéséről, az alábbi kísérő szöveggel:

„Kóbor János "Meki", az Omega frontembere sajnos már nem láthatja lányát Lénát a színpadon. Az első fellépése vasárnap Siófokon volt a Plázs nagyszínpadán.”