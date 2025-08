Köllő Babett élőben közvetítette, ahogy megmentik egy nő életét

Életmentés motorokkal és biciklikkel

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a műsorban elmondta, hogy a mentőszolgálat húsz évvel ezelőtt nagymotorokat kezdett használni az életmentésben, aztán kisebb kategóriás, mopedszerű motorokat is bevetettek a belvárosban, a belterületeken, most pedig már harmadik éve mentőkerékpárokkal is igyekeznek segíteni. Ezeknek a járműveknek a legfontosabb előnye az, hogy olyan helyekre is gyorsan odaérnek, ahová a mentőautó nehezebben.