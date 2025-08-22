3 órája
Köllő Babett megható üzenete ikertestvérének: „Nagyon szeretlek, Roland!”
A televízióból is ismert bonyhádi származású színésznő, az Ikrek Világnapján egy igazán megható üzenetet tett közzé a Facebookon. Köllő Babett ikertestvérét, Rolandot köszöntötte.
Köllő Babett ikertestvére, Köllő Roland, bonyhádi önkormányzati képviselő, a Bonyhádi Sportcentrum intézményvezetője.
Köllő Babett köszöntötte
Köllő Babett így köszöntötte ikertestvérét a közösségi médiában az Ikrek Világnapján, 2025. augusztus huszonegyedikén:
„Ma van az ikrek világnapja, és nem is tudnám szebben ünnepelni, mint azzal, hogy megosztom: milyen hálás vagyok azért, hogy Roland az ikertestvérem. Ez a kötelék különleges és megbonthatatlan – két szív, ami mindig összhangban dobog, bárhol is vagyunk. Nagyon szeretlek, és mindig büszke leszek arra, hogy ikrek vagyunk".
A színésznő ezzel a gesztussal bebizonyította, hogy a családi kötelék és szeretet nem ismer határokat. Az ikrek nem először köszöntik egymást a közösségi médiában. A múlt évben Köllő Roland köszöntötte a színésznőt névnapja alkalmából, erről itt olvashat.