Köllő Babett megható üzenete ikertestvérének: „Nagyon szeretlek, Roland!”

A televízióból is ismert bonyhádi származású színésznő, az Ikrek Világnapján egy igazán megható üzenetet tett közzé a Facebookon. Köllő Babett ikertestvérét, Rolandot köszöntötte.

Brunner Mónika

Köllő Babett ikertestvére, Köllő Roland, bonyhádi önkormányzati képviselő, a Bonyhádi Sportcentrum intézményvezetője

A televízióból is ismert bonyhádi származású színésznő, az Ikrek Világnapján egy igazán megható üzenetet tett közzé a Facebookon. Köllő Babett ikertestvérét, Rolandot köszöntötte.
Köllő Babett és ikertestvére, Roland. Az ikrek között különleges kapcsolat van, erős érzelmi kötődéssel vannak egymás iránt, szavak nélkül is értik egymást Fotó: Facebook/Köllő Babett

Köllő Babett köszöntötte 

Köllő Babett így köszöntötte ikertestvérét a közösségi médiában az Ikrek Világnapján, 2025. augusztus huszonegyedikén

„Ma van az ikrek világnapja, és nem is tudnám szebben ünnepelni, mint azzal, hogy megosztom: milyen hálás vagyok azért, hogy Roland az ikertestvérem. Ez a kötelék különleges és megbonthatatlan – két szív, ami mindig összhangban dobog, bárhol is vagyunk. Nagyon szeretlek, és mindig büszke leszek arra, hogy ikrek vagyunk". 

A színésznő ezzel a gesztussal bebizonyította, hogy a családi kötelék és szeretet nem ismer határokat. Az ikrek nem először köszöntik egymást a közösségi médiában. A múlt évben Köllő Roland köszöntötte a színésznőt névnapja alkalmából, erről itt olvashat. 

 Az ikrek közti kommunikáció gyakran mélyebb, mint a nem ikrekként született testvérek között. Az ikerlány és ikerfiú közötti magasságbeli különbségek természetes biológiai különbségek eredménye Fotó: Facebook/Köllő Babett 

 

 

