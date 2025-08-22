Köllő Babett megható üzenete ikertestvérének: „Nagyon szeretlek, Roland!”

Köllő Babett ikertestvére, Köllő Roland, bonyhádi önkormányzati képviselő, a Bonyhádi Sportcentrum intézményvezetője.

Köllő Babett és ikertestvére, Roland. Az ikrek között különleges kapcsolat van, erős érzelmi kötődéssel vannak egymás iránt, szavak nélkül is értik egymást Fotó: Facebook/Köllő Babett

Köllő Babett köszöntötte

Köllő Babett így köszöntötte ikertestvérét a közösségi médiában az Ikrek Világnapján, 2025. augusztus huszonegyedikén:

„Ma van az ikrek világnapja, és nem is tudnám szebben ünnepelni, mint azzal, hogy megosztom: milyen hálás vagyok azért, hogy Roland az ikertestvérem. Ez a kötelék különleges és megbonthatatlan – két szív, ami mindig összhangban dobog, bárhol is vagyunk. Nagyon szeretlek, és mindig büszke leszek arra, hogy ikrek vagyunk".

A színésznő ezzel a gesztussal bebizonyította, hogy a családi kötelék és szeretet nem ismer határokat. Az ikrek nem először köszöntik egymást a közösségi médiában. A múlt évben Köllő Roland köszöntötte a színésznőt névnapja alkalmából, erről itt olvashat.