Ők felelnek Köllő Babett szépségéért – féltett titkait fedte fel a bonyhádi tv-sztár
A bonyhádi származású sztár megmutatta, hogy kik felelnek a külsejéért. Köllő Babett már hét éve dolgozik együtt fodrászával és sminkesével, akikkel együtt halad végig élete útján.
Köllő Babett elárulta, hogy fodrásza és sminkese nem csak szebbé teszi őt, hanem lelkileg is támogatást adnak a számára.
Köllő Babett velük szépül
Köllő Babett a közelmúltban ezt tette közzé Instagram-oldalán:
„Tudom, volt már jobb képünk…tudom, nem a kedvencetek…DE… 7 év… Hihetetlen belegondolni, hogy már 7 éve együtt dolgozunk. A legjobb fodrász, a legjobb sminkes – de ami még fontosabb: igazi társak lettetek az utamon. Annyi közös műsor, fotózás, nevetés, izgulás és öröm…
Sokszor szó nélkül is értjük egymást. Nemcsak szebbé tesztek kívülről, hanem belülről is támogatást adtok, amikor a legnagyobb szükségem van rá. Köszönöm, hogy vagytok.
Köszönöm a barátságotokat. Ez már több, mint munka – ez egy kis család” – írja.
Őszinte beszélgetés
Köllő Babett köszönő szavai alapján közte és a szépségért felelős szakemberek között olyan bizalmi kapcsolat alakult ki, amely túlmutat a szépségápoláson. Köztudomású, hogy egy őszinte beszélgetés a szépségszalonban segíti visszatalálni önmagához a szépülni vágyót, ami talán még szebbé teszi őt. Érdemes így hát a lehető legjobb szakembereket választani, ha törekszünk az egyre vonzóbb külsőre.