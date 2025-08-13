Ők felelnek Köllő Babett szépségéért – féltett titkait fedte fel a bonyhádi tv-sztár

Köllő Babett elárulta, hogy fodrásza és sminkese nem csak szebbé teszi őt, hanem lelkileg is támogatást adnak a számára.

A sztár és a szépségéért felelős szakemberek. Balra: Ujfalusi Emese makeup artist, középen Köllő Babett, jobbra: Jancsi Adrienn hairstylist Fotó: Instagram/KöllőBabett

Köllő Babett velük szépül

Köllő Babett a közelmúltban ezt tette közzé Instagram-oldalán:

„Tudom, volt már jobb képünk…tudom, nem a kedvencetek…DE… 7 év… Hihetetlen belegondolni, hogy már 7 éve együtt dolgozunk. A legjobb fodrász, a legjobb sminkes – de ami még fontosabb: igazi társak lettetek az utamon. Annyi közös műsor, fotózás, nevetés, izgulás és öröm…