Celebfigyelő

3 órája

László Boldizsár bemutatta a család új kedvencét – Kloé gyorsan a szívekbe lopta magát

#kutya#celebfigyelő#László Boldizsár

A paksi származású tenor otthona új családtaggal bővült. László Boldizsár kiskutyájának neve: Kloé. Mutatjuk a kutyus cuki fotóját.

Brunner Mónika

Aranyos kiskutya pihen gazdája, László Boldizsár lábainál. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett tenor bemutatta az új családtagot a közösségi médiában.  

A paksi származású tenor otthona új családtaggal bővült. László Boldizsár kiskutyájának neve: Kloé. Mutatjuk a kiskutya cuki fotóját.
Az ismert paksi származású tenor, László Boldizsár kiskutyájának neve: Kloé. Szeret a gazdája mellett pihenni 
Fotó: Facebook/László Boldizsár 

László Boldizsár aranyos kiskutyája

László Boldizsár augusztus elsején mutatta be az új családtagot a rajongóinak a hivatalos oldalán: „Kloé vagyok. Új családtag.”

Később így írt közös élményeikről, kiskutyája nevében, augusztus kilencedikén: „Hosszú napom volt. Gazdim átvitt az országon. Láttam hat megyét, két várost, két koncertet és éreztem annyi új szagot, hogy otthon beszédültem az ágyba. Azóta is ezeket az élményeket rakom össze álmomban.”

A kiskutya és ismert gazdijának közös fotója képes elolvasztani a szíveket – együtt igazi duót alkotnak. Harmóniát sugároznak, ami a mindennapokban is képes jó érzéseket kelteni. 

 

