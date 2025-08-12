László Boldizsár bemutatta a család új kedvencét – Kloé gyorsan a szívekbe lopta magát

Aranyos kiskutya pihen gazdája, László Boldizsár lábainál. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett tenor bemutatta az új családtagot a közösségi médiában.

Az ismert paksi származású tenor, László Boldizsár kiskutyájának neve: Kloé. Szeret a gazdája mellett pihenni

Fotó: Facebook/László Boldizsár

László Boldizsár aranyos kiskutyája

László Boldizsár augusztus elsején mutatta be az új családtagot a rajongóinak a hivatalos oldalán: „Kloé vagyok. Új családtag.”

Később így írt közös élményeikről, kiskutyája nevében, augusztus kilencedikén: „Hosszú napom volt. Gazdim átvitt az országon. Láttam hat megyét, két várost, két koncertet és éreztem annyi új szagot, hogy otthon beszédültem az ágyba. Azóta is ezeket az élményeket rakom össze álmomban.”

A kiskutya és ismert gazdijának közös fotója képes elolvasztani a szíveket – együtt igazi duót alkotnak. Harmóniát sugároznak, ami a mindennapokban is képes jó érzéseket kelteni.