1 órája
Varázslatot mutat be hangjával a világ végén, Kolumbiáig szárnyal a magyar népzene
Alsónyékről egészen Dél-Amerikáig viszi hangját Zsikó Zsuzsanna népdalénekes. A magyar népzene nagykövete kedden Kolumbiába utazik, hogy a helyi közönségnek is bemutassa hagyományaink szépségét. A küldöttség nemcsak dalokkal, hanem hungarikumok egész sorával készül, a cifra szűrtől a magyaros ételeken át a kalocsai hímzésig.
Ha valaki azt gondolná, hogy a magyar népzene hangjai csak a Kárpát-medencében csengenek igazán, most ismét bizonyítékot kap az ellenkezőjére: Zsikó Zsuzsanna kedden délelőtt – az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával és meghívására – Kolumbiába repül, hogy tehetségével ezt a trópusi, dél-amerikai ország közönségét is meghódítsa.
Magyar népzene csendül fel Bogotában
Az alsónyéki népdalénekes nem unatkozott az indulást megelőző napon sem: hétfőn a Balaton partján, Révfülöpön lépett fel a Duna Televízió Nyár ’25 című műsorában, Dudás Klára citeraművésszel az oldalán. Másnap pedig már a Flaska bandával együtt száll repülőre. Első állomásuk Kolumbia fővárosa, a közel tízmilliós, nyüzsgő Bogotá. Onnan később Popayán városába vezet az útjuk, ahol újfent ízelítőt adnak helyi vendéglátóiknak a magyar hagyományokból.
És bizony nem csak dalban mutatják meg, mit tudnak! Velük tartanak kalocsai hímzőasszonyok, magyar ételeket készítő séfek, sőt, szerepet kap a cifra szűr és a tárogató is – vagyis minden együtt lesz, ami Hungarikum. – A kárpát-medencei népdalkincsből szeretnénk minél több gyöngyszemet átadni a kolumbiai közönségnek – mondta a fiatal énekes, aki azt is hozzátette: a fellépőruháihoz összeválogatott ékszerek között ott van a sárközi gyöngygallér is.
Zsuzsi még a hosszú, mintegy fél napos repülőutat is hasznosan tölti: egy titkos produkciót gyakorol. Kolumbiában ugyanis meglepetésként elénekli a vendéglátó ország himnuszát – ezzel a gesztussal biztosan belopja majd magát a közönség szívébe.
Arra a kérdésre pedig, hogy nem tart-e attól, amit Kolumbiáról – a drogbárók miatt – sokan gondolnak, mosolyogva felelt: – Ismerem ezeket a híreket, de nincs ok aggodalomra. A magyar küldöttség biztonságára a szervezők mindenben figyelnek.
Zsikó Zsuzsanna tehát nemcsak hangjával, hanem bátorságával is példát mutat: a magyar népzene és vele együtt Alsónyék és Tolna vármegye most új földrészre teszi le a névjegyét.