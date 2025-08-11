augusztus 11., hétfő

Férj és feleség

55 perce

Összeházasodtak: Curtis és Judie kimondták a boldogító igent – itt vannak az exkluzív fotók!

A magyar celebvilág egyik legnépszerűbb párosa, Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie hivatalosan is összekötötte életét. Összeházasodtak és laptársunkat, a Bors napilapot meg is hívták az esküvőre.

Brunner Mónika

 A rapper és a kosárlabdázó öt év után mondta ki a boldogító igent Budapesten. Összeházasodtak, mostanra már elérhetőek az esküvői fotóik.  

A magyar celebvilág egyik legnépszerűbb párosa, Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie végre hivatalosan is összekötötte életét. Laptársunkat, a Bors napilapot meghívták az esküvőre. Íme az exkluzív fotók.
Széki Attila és Barnai Judit a nagy napon. Hétfőn összeházasodtak (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Összeházasodtak, exkluzív fotók

Házasság felső fokon. Barnai Judit és Széki Attila 2025. augusztus tizenegyedikén, hétfőn, a IV. kerületi (újpesti) Polgármesteri Hivatalban pecsételte meg szerelmét. A helyszínválasztásról talán sokat elárul, hogy Széki Attila Újpesten nőtt fel, az Újpest FC színeiben játszott, Újpest drukker. A ceremónia egy szűk körű családi, baráti ünnep volt, de még várható egy második esemény is, egy nagyszabású lagzi, több száz vendéggel. 

Az Újpest FC futsalcsapatának igazgatója, Óvádi László a házasságkötés napján külön posztban gratulált a párnak: „Végre kimondta a boldogító igent Széki Attila és Barnai Judie. Sok boldogságot kívánunk magam, és az Újpest Futsal csapatának valamennyi tagja nevében. Óvádi fotói itt találhatóak. A Borsonline-on további részleteket is talál az esküvőről. Hogy milyen kapcsolódás van Judie és a Tarr KSC Szekszárd kosárlabda csapat között, arról itt olvashat. 

 

 

