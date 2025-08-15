Osvárt Andrea elájult: olyat látott itthon, amit még Hollywoodban sem

Osvárt Andrea idei nyári kiruccanása során olyan élményben részesült, amit még ő maga sem várt: a Veszprémi Állatkert teljesen levette a lábáról.

A sztár kisgyermekével látogatott a Veszprémi Állatkertbe. Fotó: Facebook/Osvárt Andrea

Osvárt Andrea az állatkertben

Osvárt Andrea a közösségi médiában augusztus tizenharmadikán így számolt be az élményeiről:

„El vagyunk ájulva! Még sosem jártam a Veszprémi Állatkertben (emlékeim szerint), de az egyik legkellemesebb élményünk az idei nyáron! Sok külföldi állatkerthez volt már szerencsém, de ez tetszett eddig a legjobban: természetközeli, nagyon barátságos és aminek a legjobban örültem: az állatok életkörülményei!”