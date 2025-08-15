augusztus 15., péntek

Osvárt Andrea elájult: olyat látott itthon, amit még Hollywoodban sem

A tamási származású sztár kisgyermekével látogatott a Veszprémi Állatkertbe 2025 nyarán. A Hollywoodot is meghódító Osvárt Andrea színésznő sehol külföldön nem látott ilyen tetszetős állatkertet.

Brunner Mónika

Osvárt Andrea idei nyári kiruccanása során olyan élményben részesült, amit még ő maga sem várt: a Veszprémi Állatkert teljesen levette a lábáról. 

Osvárt Andrea idei nyári kiruccanása során olyan élményben részesült, amit még ő maga sem várt: a Veszprémi Állatkert teljesen levette a lábáról.
A sztár kisgyermekével látogatott a Veszprémi Állatkertbe. Fotó: Facebook/Osvárt Andrea

Osvárt Andrea az állatkertben

Osvárt Andrea a közösségi médiában augusztus tizenharmadikán így számolt be az élményeiről:  

El vagyunk ájulva! Még sosem jártam a Veszprémi Állatkertben (emlékeim szerint), de az egyik legkellemesebb élményünk az idei nyáron! Sok külföldi állatkerthez volt már szerencsém, de ez tetszett eddig a legjobban: természetközeli, nagyon barátságos és aminek a legjobban örültem: az állatok életkörülményei!” 

A sztár szerint ez az állatkert tehát nemcsak szórakoztató, hanem példamutató is – és mi csak egyetérteni tudunk vele. Az állatkertben számos állatfaj él – köztük elefánt, fekete medve, oroszlán, Rothschild-zsiráf. A látogatók ráadásul az életnagyságú dinoszauruszokkal teli Dínó Parkot és az Afrika szavanna játszótért is megcsodálhatják. Osvárt Andrea élménye nem egyedi, hiszen a nyári hónapokban rengetegen keresik fel az állatkertet, amely a családok körében különösen népszerű. 

 

