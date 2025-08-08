augusztus 8., péntek

Celebfigyelő

2 órája

A punk szívtipró gyerekkori fotóval hódít – ki hitte volna, hogy ilyen cuki volt?!

Címkék#celebfigyelő#Imre Norbert#gyerekkor#Prosectura

Ki gondolta volna, hogy a Szekszárdról indult Imre Norbert énekes ilyen cuki kisfiú volt? A Prosectura polgárpukkasztó frontembere gyerekkori fotóval lepte meg rajongóit a közösségi médiában.

Brunner Mónika

A szekszárdi származású énekes idén nyáron közzétett fekete-fehér gyerekkori fotója imádnivaló. Vajon itt kezdődött a Prosectura? 

Ki gondolta volna, hogy a Szekszárdról indult Imre Norbert énekes ilyen cuki kisfiú volt? A Prosectura polgárpukkasztó frontembere gyerekkori fotóval lepte meg rajongóit a közösségi médiában Fotó: Facebook/Imre Norbert
A Prosectura polgárpukkasztó frontembere, Imre Norbert fekete-fehér gyerekkori fotója Fotó: Facebook/Imre Norbert

Prosectura: az énekes kiskori fényképe

Imre Norbert ezúttal nosztalgiát hozott: a képen bájos kisfiúként látható, akiről nehéz elképzelni, hogy később a magyar punk egyik legismertebb arca lesz. A poszt pillanatok alatt népszerű lett, a kommentelők nem győzik dicsérni gyerekkori báját. Imre Norbi ezt írta a fotójához: „Életem képe. Anyám útlevelébe készült a kép, mikor mentünk a festői Csehszlovákiába. Örülök, hogy vidám perceket szerezhettem a határőröknek! Az a rusnya ing ráadásul piros műselyem! Szörnyű.” Az egyik kommentelő közzétette a fotó színes változatát a piros inggel, itt lehet megtekinteni. A Prosectura igaz történetét itt találja. 

A punkzenekar énekese napjainkban Fotó: Facebook/Imre Norbert

 

 

