2 órája
A punk szívtipró gyerekkori fotóval hódít – ki hitte volna, hogy ilyen cuki volt?!
Ki gondolta volna, hogy a Szekszárdról indult Imre Norbert énekes ilyen cuki kisfiú volt? A Prosectura polgárpukkasztó frontembere gyerekkori fotóval lepte meg rajongóit a közösségi médiában.
A szekszárdi származású énekes idén nyáron közzétett fekete-fehér gyerekkori fotója imádnivaló. Vajon itt kezdődött a Prosectura?
Prosectura: az énekes kiskori fényképe
Imre Norbert ezúttal nosztalgiát hozott: a képen bájos kisfiúként látható, akiről nehéz elképzelni, hogy később a magyar punk egyik legismertebb arca lesz. A poszt pillanatok alatt népszerű lett, a kommentelők nem győzik dicsérni gyerekkori báját. Imre Norbi ezt írta a fotójához: „Életem képe. Anyám útlevelébe készült a kép, mikor mentünk a festői Csehszlovákiába. Örülök, hogy vidám perceket szerezhettem a határőröknek! Az a rusnya ing ráadásul piros műselyem! Szörnyű.” Az egyik kommentelő közzétette a fotó színes változatát a piros inggel, itt lehet megtekinteni. A Prosectura igaz történetét itt találja.