Rubold Ödön lánya diplomás színésznő lett

Rubold Ödön idén nyáron tette közzé, hogy leánya, Emília színészetből diplomát szerzett.

Rubold Ödön lánya, Emília is a színművészetet választotta Fotó: Facebook/Rubold Ödön

Rubold Ödön lánya

A Nemzeti Színház művészének, a tolnai származású Rubold Ödönnek két gyermeke van, Emília és Bálint, egy ikerpár, akik 1995-ben születtek. A Jászai Mari-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett színművész gyermekei Götz Anna színésznőtől születtek – házasságuk válással végződött. Gyermekeik azonban művészeti érdeklődéssel nőhettek fel, valamint, mivel Rubold Ödön a színészet mellett tanít is, így a kulturális nevelés is fontos szerepet játszhatott a család életében. Rubold Emília a közösségi médiában aktuális iskolájaként a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet és a színművészet magiszteri képzést jelöli. Színészi munkáiról itt talál információkat.