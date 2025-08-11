augusztus 11., hétfő

Rubold Ödön lánya diplomás színésznő lett

A Nemzeti Színház színművésze büszkén jelentette be a közösségi médiában, hogy leánygyermeke a nyomdokaiba lép. Rubold Ödön lánya is a színművészetet választotta.

Brunner Mónika

Rubold Ödön idén nyáron tette közzé, hogy leánya, Emília színészetből diplomát szerzett. 

Rubold Ödön lánya 

A Nemzeti Színház művészének, a tolnai származású Rubold Ödönnek két gyermeke van, Emília és Bálint, egy ikerpár, akik 1995-ben születtek. A Jászai Mari-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett színművész gyermekei Götz Anna színésznőtől születtek – házasságuk válással végződött. Gyermekeik azonban művészeti érdeklődéssel nőhettek fel, valamint, mivel Rubold Ödön a színészet mellett tanít is, így a kulturális nevelés is fontos szerepet játszhatott a család életében. Rubold Emília a közösségi médiában aktuális iskolájaként a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet és a színművészet magiszteri képzést jelöli. Színészi munkáiról itt talál információkat. 

 

