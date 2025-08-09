augusztus 9., szombat

Celebfigyelő

18 perce

Sérülten sem áll meg – így üzent rajongóinak Zsikó Zsuzsanna

Címkék#celebfigyelő#jókívánság#Zsikó Zsuzsanna#énekesnő

Teol.hu

Nem mindennapi fotót osztott meg rajongóival Zsikó Zsuzsanna: a népszerű énekesnő befáslizott lábbal, de derűs hangvételben üzent a közönségnek. Mint írta, a sérülése ellenére egyetlen fellépését sem mondja le. „Noha kicsit sántikálva is, de reményeim szerint minden meghirdetett eseményen ott leszek!” – fogalmazott a közösségi oldalán.

A poszt alatt záporoznak a jókívánságok: rajongók és barátok tucatjai kívánnak gyors gyógyulást és teljes felépülést. Volt, aki sofőrként is felajánlotta magát, más pedig humorral fűszerezve táncos poénnal biztatta Zsuzsit.

Fotó: Zsikó Zsuzsanna/Facebook

Az énekesnő a bejegyzésben megjegyezte: „Baleset ide, baleset oda. Függöny fel, az előadás megy tovább.” Hozzátette, hogy a kötés egyelőre saját készítés, de hamarosan érkezik a speciális rögzítő is.

 

