1 órája
Szekszárd Hevesi Tamással ünnepel
Különleges koncerttel készülnek a szekszárdiaknak az államalapítás ünnepén. A Szent István Nap 2025 rendezvényen Szekszárd sztárvendége Hevesi Tamás és barátai.
Igazi zenei élményre számíthatnak Szekszárd lakói, ha augusztus huszadikán ellátogatnak a Béla király térre. Hevesi Tamással találkozhatnak.
Hevesi Tamás Szekszárdon
Hevesi Tamás a magyar pop-rock egyik legismertebb sztárja barátaival élő nagykoncertet ad a szekszárdi Szent István napi ünnepségen. A koncert este nyolc órakor kezdődik, és biztos, hogy hatalmas élményt ad a zeneszerető közönségnek. A jól ismert slágerek, a zene és a jókedv sokakat vár, és igazán nagyszerű alkalom a közös bulizásra a szekszárdiakkal. A koncert minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál, legyen szó családi programról, baráti találkozóról, vagy egy spontán nyári estéről.