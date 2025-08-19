augusztus 19., kedd

Celebfigyelő

1 órája

Szekszárd Hevesi Tamással ünnepel

Különleges koncerttel készülnek a szekszárdiaknak az államalapítás ünnepén. A Szent István Nap 2025 rendezvényen Szekszárd sztárvendége Hevesi Tamás és barátai.

Brunner Mónika

Igazi zenei élményre számíthatnak Szekszárd lakói, ha augusztus huszadikán ellátogatnak a Béla király térre. Hevesi Tamással találkozhatnak. 

retusalt jovahagyott (14) Hevesi Tamás szekszárd, államalapítási ünnepség
Szekszárd, államalapítási ünnepség, Béla király tér. Hevesi Tamás és barátai hangulatos, nyáresti koncertélménnyel várják a közönséget Fotó: Szabolcs László

Hevesi Tamás Szekszárdon 

Hevesi Tamás a magyar pop-rock egyik legismertebb sztárja barátaival élő nagykoncertet ad a szekszárdi Szent István napi ünnepségen. A koncert este nyolc órakor kezdődik, és biztos, hogy hatalmas élményt ad a zeneszerető közönségnek. A jól ismert slágerek, a zene és a jókedv sokakat vár, és igazán nagyszerű alkalom a közös bulizásra a szekszárdiakkal. A koncert minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál, legyen szó családi programról, baráti találkozóról, vagy egy spontán nyári estéről. 

 

