Vágó Bernadett állami kitüntetése: Szekszárdról doktornénije is gratulált
Rangos állami kitüntetést vehetett át a Budapesti Operettszínház népszerű musicalszínésznője augusztus huszadika alkalmából. Vágó Bernadett szekszárdi doktornője is gratulált.
Vágó Bernadett a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát kapta meg magas színvonalú szakmai munkájáért. A közösségi médiában sorra érkeznek a gratulációk.
Vágó Bernadett díja
A hír futótűzként terjedt a közösségi médiában, ahol százával érkeznek a gratulációk Bernadettnek. Rajongók, kollégák, barátok és szekszárdi ismerősök egyaránt örömüket fejezték ki, hogy a művésznő méltó elismerésben részesült. „Szívből gratulálok Bernadett, csodás hangoddal és személyiségeddel megérdemelted a díjat. A volt szekszárdi doktornénid” – olvasható az egyik gratuláló üzenet. Még néhány szívhez szóló üzenet a sok közül: „Nagyon jó helyre került a kitüntetés, sok szeretettel gratulálok, csodálatos kis hölgy!”, „Szívből gratulálok. Annyira kedves és szép a művésznő. Mindig örülök, ha látom és hallom.”
Szekszárdi gratuláció
Vágó Bernadett bár Zalaegerszegen született, gyermekkorát Szekszárdon töltötte, Szekszárdon járt iskolába, tanuló évei meghatározóak voltak számára. A kitüntetés méltó elismerése annak a sok munkának, amit a színpadon végzett. A közönség szeretete pedig talán a legnagyobb jutalom, különösen, ha egy szekszárdi doktornéni is gratulál.