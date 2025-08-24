Vágó Bernadett állami kitüntetése: Szekszárdról doktornénije is gratulált

Vágó Bernadett a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát kapta meg magas színvonalú szakmai munkájáért. A közösségi médiában sorra érkeznek a gratulációk.

Balról jobbra: Varga-Bajusz Veronika államtitkár, a kitüntetett Vágó Bernadett színésznő és Hankó Balázs miniszter Fotó: Budapesti Operettszínház/Kulturális és Innovációs Minisztérium

Vágó Bernadett díja

A hír futótűzként terjedt a közösségi médiában, ahol százával érkeznek a gratulációk Bernadettnek. Rajongók, kollégák, barátok és szekszárdi ismerősök egyaránt örömüket fejezték ki, hogy a művésznő méltó elismerésben részesült. „Szívből gratulálok Bernadett, csodás hangoddal és személyiségeddel megérdemelted a díjat. A volt szekszárdi doktornénid” – olvasható az egyik gratuláló üzenet. Még néhány szívhez szóló üzenet a sok közül: „Nagyon jó helyre került a kitüntetés, sok szeretettel gratulálok, csodálatos kis hölgy!”, „Szívből gratulálok. Annyira kedves és szép a művésznő. Mindig örülök, ha látom és hallom.”

Augusztus huszadika alkalmából rangos állami kitüntetést vehetett át Vágó Bernadett, a Budapesti Operettszínház népszerű musicalszínésznője. Szekszárdról is gratuláltak neki, például egykori szekszárdi doktornője.

Szekszárdi gratuláció

Vágó Bernadett bár Zalaegerszegen született, gyermekkorát Szekszárdon töltötte, Szekszárdon járt iskolába, tanuló évei meghatározóak voltak számára. A kitüntetés méltó elismerése annak a sok munkának, amit a színpadon végzett. A közönség szeretete pedig talán a legnagyobb jutalom, különösen, ha egy szekszárdi doktornéni is gratulál.