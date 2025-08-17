augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

25°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

39 perce

„Édesanyám félt, hogy kövér leszek” – Zoltán Erika őszintén vallott a sikeréről és gyerekkori traumáiról

Címkék#gyerekkori#Zoltán Erika#celebfigyelő#trauma

A magyar popdíva most olyan titkokat árult el, amiket eddig csak kevesen hallhattak. Zoltán Erika édesanyjáról árult el titkokat.

Brunner Mónika

Az M2 Petőfi TV Mit kíván? című műsorában Zoltán Erika a zene iránti szenvedélyéről és gyermekkoráról is mesélt, tudatta az MTVA sajtóközleményében. 

Zoltán Erika
Zoltán Erika őszintén mesélt gyerekkoráról és zenei sikereiről Fotó: MTVA

Zoltán Erika élete 

Zoltán Erika kétszeres eMeRTon-díjas énekesnő, örökifjú, energikus előadó, akit a közönség még mindig imád. Hálás genetikájáért, hogy mindkét szülőjétől jó fizikai adottságokat örökölt, valamint pozitív világlátást is. 

– Az édesanyám valamiért sokat aggódott azon, hogy ne legyen belőlem kövér kislány. Olyan általános iskolába jártam, ahol nem volt tornaterem, ezért balettiskolába íratott. A mindennapjaim részéve vált a tánc, első előadói sikereimet ennek köszönhettem – vallotta be Erika, aki  később zongorázni tanult, szeretett énekelni is, felnőtt korára pedig már tudta, hogy az éneklés az útja. Mára a magyar könnyűzene egyik ikonja lett. A zene szeretetét egyébként otthonról hozta. Édesanyja klasszikus énekesnő, édesapja zenész, dalszerző volt, így nem csoda, hogy Erika már gyerekként tudta: a színpad az ő világa. 

Önmaga maradt

Zoltán Erika nemcsak a slágereire büszke, hanem arra is, hogy mindig önmaga maradt. 

– Két év múlva lesz negyven éve, hogy zenei pályára léptem. Tudom, ez a szám sokakat elrettent, sokkol, de engem az idő múlása büszkeséggel tölt el, amikor visszatekintek a pályámra. (...) Az élet bizonyította, hogy ha alázatos, szerethető ember maradok a jó slágerek előadása mellett, a közönség meghálálva ezt, biztosítja az évtizedeken át tartó sikert – mondta a műsorban az énekesnő. 

Zoltán Erika története, a teljes beszélgetés elérhető a Médiaklikk oldalán. Az énekesnő idén nyáron Tolna vármegyébe is ellátogatott, faddi koncertjéről itt olvashat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu