„Édesanyám félt, hogy kövér leszek” – Zoltán Erika őszintén vallott a sikeréről és gyerekkori traumáiról

Az M2 Petőfi TV Mit kíván? című műsorában Zoltán Erika a zene iránti szenvedélyéről és gyermekkoráról is mesélt, tudatta az MTVA sajtóközleményében.

Zoltán Erika őszintén mesélt gyerekkoráról és zenei sikereiről Fotó: MTVA

Zoltán Erika élete

Zoltán Erika kétszeres eMeRTon-díjas énekesnő, örökifjú, energikus előadó, akit a közönség még mindig imád. Hálás genetikájáért, hogy mindkét szülőjétől jó fizikai adottságokat örökölt, valamint pozitív világlátást is.

– Az édesanyám valamiért sokat aggódott azon, hogy ne legyen belőlem kövér kislány. Olyan általános iskolába jártam, ahol nem volt tornaterem, ezért balettiskolába íratott. A mindennapjaim részéve vált a tánc, első előadói sikereimet ennek köszönhettem – vallotta be Erika, aki később zongorázni tanult, szeretett énekelni is, felnőtt korára pedig már tudta, hogy az éneklés az útja. Mára a magyar könnyűzene egyik ikonja lett. A zene szeretetét egyébként otthonról hozta. Édesanyja klasszikus énekesnő, édesapja zenész, dalszerző volt, így nem csoda, hogy Erika már gyerekként tudta: a színpad az ő világa.

Önmaga maradt

Zoltán Erika nemcsak a slágereire büszke, hanem arra is, hogy mindig önmaga maradt.

– Két év múlva lesz negyven éve, hogy zenei pályára léptem. Tudom, ez a szám sokakat elrettent, sokkol, de engem az idő múlása büszkeséggel tölt el, amikor visszatekintek a pályámra. (...) Az élet bizonyította, hogy ha alázatos, szerethető ember maradok a jó slágerek előadása mellett, a közönség meghálálva ezt, biztosítja az évtizedeken át tartó sikert – mondta a műsorban az énekesnő.

Zoltán Erika története, a teljes beszélgetés elérhető a Médiaklikk oldalán. Az énekesnő idén nyáron Tolna vármegyébe is ellátogatott, faddi koncertjéről itt olvashat.