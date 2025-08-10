augusztus 10., vasárnap

Celebfigyelő

1 órája

Zsikó Zsuzsanna nem pihen – munkával tölti a nyár utolsó hónapját (videó)

Az alsónyéki énekesnő a nyári utolsó hónapját végig munkával tölti. Zsikó Zsuzsanna jövő héten a Pest vármegyei Százhalombattára utazik, ahol több programon is részt vesz.

Brunner Mónika

Zsikó Zsuzsanna a közösségi médiában tette közzé, hogy a rövid pihenőt követően sincs megállás. 

duna televízió stáb forgatás zsikó zsuzsanna
Zsikó Zsuzsanna énekesnő a Duna TV, Jó ebédhez szól a nóta című műsorának forgatásán
Fotó: Facebook/Zsikó Zsuzsanna

Zsikó Zsuzsanna turnén

A Prima-díjas énekesnő a közösségi médiában adott betekintést rajongóinak augusztusi programjaiba:Még tegnap este megérkeztem Novára. A mai reggelem sétával indítottam, ha már a szállásunkat erdő öleli. Isteni volt a levegő. Csiripeltek a madarak, kellemesen esett az eső. Természetesen az ének sem maradhatott el. Lassan érkeznek a gyerekek… Kezdetét veszi a móka-munka!” – írta Facebook oldalán. Zsikó Zsuzsanna a Zala vármegyei Nova településen a Göcseji Népzenei Tábor oktatójaként jelent meg. 

Íme Zsikó Zsuzsanna augusztusi programja 

Augusztus 12. 

19:00 – Útravaló // Tánc és Színházi Panoráma

Augusztus 14. 

Százhalombatta, Barátság Kulturális Központ (BKK)
11:00 – Welcome to Hungary

Augusztus 18.

Százhalombatta, Barátság Kulturális Központ
11:00 – Aranyszív Gála
Szent István tér, fesztiválszínpad
21:00 – Dánielfy koncert

Augusztus 19.

Summerfest – International Folklore Festival and Folkart Fair
11:00 – Ökumenikus Szertartás

Augusztus 20. 

Városi ünnepség az államalapítás ünnepe alkalmából

Szent István tér, fesztiválszínpad
19:00 – „Búcsúzunk világ!” – A XXXII. Summerfest záróceremóniája
 

Augusztus 23.

Balatonakarattya
Puszták népe // táncszínház
Forrás Néptáncegyüttes – Forrás Folk Ensemble

 

