Zsikó Zsuzsanna nem pihen – munkával tölti a nyár utolsó hónapját (videó)

Zsikó Zsuzsanna a közösségi médiában tette közzé, hogy a rövid pihenőt követően sincs megállás.

Zsikó Zsuzsanna énekesnő a Duna TV, Jó ebédhez szól a nóta című műsorának forgatásán

Fotó: Facebook/Zsikó Zsuzsanna

Zsikó Zsuzsanna turnén

A Prima-díjas énekesnő a közösségi médiában adott betekintést rajongóinak augusztusi programjaiba: „Még tegnap este megérkeztem Novára. A mai reggelem sétával indítottam, ha már a szállásunkat erdő öleli. Isteni volt a levegő. Csiripeltek a madarak, kellemesen esett az eső. Természetesen az ének sem maradhatott el. Lassan érkeznek a gyerekek… Kezdetét veszi a móka-munka!” – írta Facebook oldalán. Zsikó Zsuzsanna a Zala vármegyei Nova településen a Göcseji Népzenei Tábor oktatójaként jelent meg.

Íme Zsikó Zsuzsanna augusztusi programja

Augusztus 12.

19:00 – Útravaló // Tánc és Színházi Panoráma

Augusztus 14.

Százhalombatta, Barátság Kulturális Központ (BKK)

11:00 – Welcome to Hungary

Augusztus 18.

Százhalombatta, Barátság Kulturális Központ

11:00 – Aranyszív Gála

Szent István tér, fesztiválszínpad

21:00 – Dánielfy koncert

Augusztus 19.

Summerfest – International Folklore Festival and Folkart Fair

11:00 – Ökumenikus Szertartás

Augusztus 20.

Városi ünnepség az államalapítás ünnepe alkalmából

Szent István tér, fesztiválszínpad

19:00 – „Búcsúzunk világ!” – A XXXII. Summerfest záróceremóniája



Augusztus 23.

Balatonakarattya

Puszták népe // táncszínház

Forrás Néptáncegyüttes – Forrás Folk Ensemble