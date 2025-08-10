19 perce
Zsikó Zsuzsanna nem pihen – munkával tölti a nyár utolsó hónapját (videó)
Az alsónyéki énekesnő a nyári utolsó hónapját végig munkával tölti. Zsikó Zsuzsanna jövő héten a Pest vármegyei Százhalombattára utazik, ahol több programon is részt vesz.
Zsikó Zsuzsanna a közösségi médiában tette közzé, hogy a rövid pihenőt követően sincs megállás.
Zsikó Zsuzsanna turnén
A Prima-díjas énekesnő a közösségi médiában adott betekintést rajongóinak augusztusi programjaiba: „Még tegnap este megérkeztem Novára. A mai reggelem sétával indítottam, ha már a szállásunkat erdő öleli. Isteni volt a levegő. Csiripeltek a madarak, kellemesen esett az eső. Természetesen az ének sem maradhatott el. Lassan érkeznek a gyerekek… Kezdetét veszi a móka-munka!” – írta Facebook oldalán. Zsikó Zsuzsanna a Zala vármegyei Nova településen a Göcseji Népzenei Tábor oktatójaként jelent meg.
Íme Zsikó Zsuzsanna augusztusi programja
Augusztus 12.
19:00 – Útravaló // Tánc és Színházi Panoráma
Augusztus 14.
Százhalombatta, Barátság Kulturális Központ (BKK)
11:00 – Welcome to Hungary
Augusztus 18.
Százhalombatta, Barátság Kulturális Központ
11:00 – Aranyszív Gála
Szent István tér, fesztiválszínpad
21:00 – Dánielfy koncert
Augusztus 19.
Summerfest – International Folklore Festival and Folkart Fair
11:00 – Ökumenikus Szertartás
Augusztus 20.
Városi ünnepség az államalapítás ünnepe alkalmából
Szent István tér, fesztiválszínpad
19:00 – „Búcsúzunk világ!” – A XXXII. Summerfest záróceremóniája
Augusztus 23.
Balatonakarattya
Puszták népe // táncszínház
Forrás Néptáncegyüttes – Forrás Folk Ensemble