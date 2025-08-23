augusztus 23., szombat

Celebfigyelő

21 perce

Zsikó Zsuzsanna odavan Dánielfy Gergőért

Címkék#Dánielfy Gergő#celebfigyelő#summerfest#Zsikó Zsuzsanna

Az alsónyéki népdalénekesnő a nyár végén vendégként énekelhetett Dánielfy Gergő koncertjén, amely számára „fergeteges” volt. Zsikó Zsuzsanna üzenete szerint a kultúra szívből fakadó élmény, amely összeköt.

Brunner Mónika

Zsikó Zsuzsanna idén augusztus tizennyolcadikán lépett fel a 32. Summerfest nemzetközi folklórfesztiválon, Dánielfy Gergő koncertjének vendégművészeként. 

Az alsónyéki népdalénekesnő a nyár végén vendégként énekelhetett Dánielfy Gergő koncertjén, amely számára „fergeteges” volt. Zsikó Zsuzsanna szavaival üzen, hogy a kultúra szívből fakadó élmény, amely összeköt. Fotó: Facebook/Zsikó Zsuzsanna
Dánielfy Gergő meghajolva fogadta Zsikó Zsuzsanna énekesnőt a százhalombattai színpadon Fotó: Facebook/Zsikó Zsuzsanna

Zsikó Zsuzsanna odavan Gergőért

A folklórfesztivált idén augusztus tizenkettedike és augusztus huszonegyedike között rendezték meg Százhalombattán, több helyszínen, például a Barátság Kulturális Központban (BKK) és a Szent István téren. Zsikó Zsuzsanna 2025. augusztus tizenkilencedikén tette közzé első köszönetnyilvánítását: 

"Tegnap este Dánielfy vendégeként énekelhettem. Fergeteges volt! Köszönöm az élményt! Köszönöm Szigetvári József (a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivált szervező százhalombattai Barátság Kulturális Központ igazgatója, a szerk.), hogy mindig tervezel, kitalálsz, gondolsz rám, megálmodsz és megvalósítasz…" Két nap múlva Zsikó Zsuzsanna megerősítette a szavait a közösségi médiában: "Néhány nappal ezelőtt írtam a nem mindennapi érzésekről, tapasztalásokról. A Dánielfy koncert-élmény is ezek közé tartozik. Szegényebb ember lennék, ha nem élhettem volna át ezeket a pillanatokat. Hálás vagyok! Szeretettel, jó szívvel ajánlom ezt az őszinte, csupa szív, kiváló muzsikus csapatot! Én jó ideje hatalmas rajongójuk vagyok."

Dánielfy Gergő megölelte Zsikó Zsuzsannát a színpadon, a közönség előtt Fotó: Facebook/Zsikó Zsuzsanna

Kicsoda Dánielfy Gergő? 

Dánielfy Gergőt kamaszként a Megasztárban, majd később az X-Faktorban ismerhették meg a nézők. Ezután a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál magyar előválogatójában a döntőig jutott, ő lett az Év felfedezettje. Több hangszeren játszik, például gitáron, zongorán, szaxofonon és klarinéton. Színészként szerepelt A mi kis falunk című sorozatban. Az év rádiós koncertjének 2025-ben Dánielfy Petőfi Rádióban adott 2024-es stúdiókoncertjét választották. 

Mit tanulhatunk ebből idősebb fejjel?

  • A kultúra, a zene szívből fakadó élmény, amely mindenkit összeköt 
  • A hála kifejezése erőt ad. Zsikó Zsuzsanna példája mutatja, hogy a köszönet kimondása mindenkit gazdagít
  • Egy koncert, egy találkozás, egy közös éneklés: pillanatok, amelyekre sok év múlva is jó visszagondolni

 

 

