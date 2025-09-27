A Kísértés Biankája szerint a magyarok szexuális téren leragadtak a kilencvenes években

Bianka Simontornyáról származik. A TEOL-nak adott interjújában Tolna vármegyei családi kötődéseit is feltárta A Kísértés szereplője.

Orsós Bianka a TV2 A Kísértés című műsorának szereplője Tolna vármegyei

Fotó: TV2

A Kísértés: Bianka Tolna vármegyei

– Mit lehet tudni Tolna vármegyei származásodról?

– Simontornyán laktunk a családommal, még kicsi voltam, amikor eljöttünk onnan, másodikos voltam az általános iskolában. Ezután a Balaton környékén, majd Dunaújvárosban laktunk, aztán Budapestre költöztünk. Simontornyán és Gyönkön is vannak rokonaim. Nagymamám és nagypapám is Simontornyán éltek. (Bianka közösségi médiás oldalán születési helyeként Szekszárd szerepel, a szerk.)

– Hogyan élted meg, hogy az elsők között kellett távoznod a villából? (aztán visszatért a műsorba, a szerk.)

– Őszinte leszek, amikor kiestem, ez magam miatt volt csalódás. Azt hittem, hogy karakán, erős vagyok, hogy végig tudom vinni a műsorbeli szereplésemet, hiszen taktikai feladatokról van szó. Kicsit megtört, hogy kiestem, de visszagondolva lehet, jól is jött az a néhány nap, amelyet ott lehettem. (Bianka egyszer távozott, de Csengével együtt visszatértek a műsorba, a szerk.). A Kísértés után folytattam az életemet, ugyanúgy táncolok, Budapesten, bárokban. Ami durva, hogy most már felismernek az utcán, odajönnek hozzám ismeretlenek, valamint nagyon sokan írnak, hogy mennyire szeretnek. Volt, aki megírta nekem, hogy miattam merte felvállalni a nőiességét. Azt hittem, hogy nagyon megosztó leszek, de privátban sokkal rendesebbek az emberek, mint amit a kommentek mutatnak.

– Mi a véleményed, hogyan kezelik Magyarországon a szexualitást?

– Magyarország nagyon leragadt a kilencvenes években. Régimódiak vagyunk, nem tudjuk befogadni az újat. Az országban rengeteg lány dolgozik az éjszakában, ideje lenne felzárkózni a mostani generációhoz gondolkodásban. A szexualitás jelen van a televízióban, része a A Kísértés című műsornak is, ahogy az is, hogy feszegettük a határokat. Persze nagyon durván átlépni a határokat, az már tényleg kemény. Én is meglepődtem, hogy mik vannak, pedig kísértőként mentem szerepelni a műsorba.