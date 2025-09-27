1 órája
A Kísértés Biankája szerint a magyarok szexuális téren leragadtak a kilencvenes években
Orsós Bianka a TV2 A Kísértés című műsor már kiesett, aztán visszatért szereplője, akinek neve a közösségi médiában gyorsan összekapcsolódott Tolna vármegyével. A TEOL-nak adott interjúban megerősítette, hogy valóban innen származik, és őszintén mesélt a műsorban szerzett tapasztalatairól, önismereti útjáról, valamint jövőbeli terveiről.
Bianka Simontornyáról származik. A TEOL-nak adott interjújában Tolna vármegyei családi kötődéseit is feltárta A Kísértés szereplője.
A Kísértés: Bianka Tolna vármegyei
– Mit lehet tudni Tolna vármegyei származásodról?
– Simontornyán laktunk a családommal, még kicsi voltam, amikor eljöttünk onnan, másodikos voltam az általános iskolában. Ezután a Balaton környékén, majd Dunaújvárosban laktunk, aztán Budapestre költöztünk. Simontornyán és Gyönkön is vannak rokonaim. Nagymamám és nagypapám is Simontornyán éltek. (Bianka közösségi médiás oldalán születési helyeként Szekszárd szerepel, a szerk.)
– Hogyan élted meg, hogy az elsők között kellett távoznod a villából? (aztán visszatért a műsorba, a szerk.)
– Őszinte leszek, amikor kiestem, ez magam miatt volt csalódás. Azt hittem, hogy karakán, erős vagyok, hogy végig tudom vinni a műsorbeli szereplésemet, hiszen taktikai feladatokról van szó. Kicsit megtört, hogy kiestem, de visszagondolva lehet, jól is jött az a néhány nap, amelyet ott lehettem. (Bianka egyszer távozott, de Csengével együtt visszatértek a műsorba, a szerk.). A Kísértés után folytattam az életemet, ugyanúgy táncolok, Budapesten, bárokban. Ami durva, hogy most már felismernek az utcán, odajönnek hozzám ismeretlenek, valamint nagyon sokan írnak, hogy mennyire szeretnek. Volt, aki megírta nekem, hogy miattam merte felvállalni a nőiességét. Azt hittem, hogy nagyon megosztó leszek, de privátban sokkal rendesebbek az emberek, mint amit a kommentek mutatnak.
– Mi a véleményed, hogyan kezelik Magyarországon a szexualitást?
– Magyarország nagyon leragadt a kilencvenes években. Régimódiak vagyunk, nem tudjuk befogadni az újat. Az országban rengeteg lány dolgozik az éjszakában, ideje lenne felzárkózni a mostani generációhoz gondolkodásban. A szexualitás jelen van a televízióban, része a A Kísértés című műsornak is, ahogy az is, hogy feszegettük a határokat. Persze nagyon durván átlépni a határokat, az már tényleg kemény. Én is meglepődtem, hogy mik vannak, pedig kísértőként mentem szerepelni a műsorba.
Fel meri vállalni önmagát
– Mit tanultál magadról A Kísértés című műsorban, ebben az önismereti helyzetben, idegenek között, zárt térben?
– Nagyon sok helyzetet másképp kezelek. Bent voltak feszültségek, klikkesedések, az elején nagy hangot adtam mindennek, de a műsor és az eltelt idő óta nem ítélkezem, nem kötekedem. Megnyugodtam, elengedtem dolgokat. Például már nem szégyellem, hogy az éjszakában táncolok, hanem már úgy látom, hogy a tánc vagány dolog. Fel merem most már önmagam vállalni ország-világ előtt.
– Mik a további terveid?
– A tévés média világa nagyon tetszik. Alapvetően szeretem a taktikai dolgokat, játékokat, műsorokat, ezekben a továbbiakban is szívesen részt vennék. Az internet világa is érdekel, az influenszerkedés is jól jönne. Nyilván ehhez még idő kell. Egyelőre még fiatal vagyok, kihasználom az adottságaimat, táncolok, viszont ha jönne egy komoly lehetőség, ott tudnám hagyni az éjszakát.