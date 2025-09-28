Abaházi Csaba megemlékezett a hat éve elhunyt országgyűlési képviselőről

A szekszárdi származású Abaházi Csaba, a Retro Rádió műsorvezetője, rocker a közösségi médiában emlékezett meg Riz Leventéről, akiről azt írta: „6 éve hiányzik”. Riz Levente országgyűlési képviselő, valamint a főváros XVII. kerületének, Rákosmentének a polgármestere volt, akit 2019-ben, negyvennégy éves korában ragadott el a halál. Róla nevezték el a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontot.