Riz Levente

38 perce

Abaházi Csaba megemlékezett a hat éve elhunyt országgyűlési képviselőről

Brunner Mónika

A szekszárdi származású Abaházi Csaba, a Retro Rádió műsorvezetője, rocker a közösségi médiában emlékezett meg Riz Leventéről, akiről azt írta: „6 éve hiányzik”. Riz Levente országgyűlési képviselő, valamint a főváros XVII. kerületének, Rákosmentének a polgármestere volt, akit 2019-ben, negyvennégy éves korában ragadott el a halál. Róla nevezték el a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontot. 

 

