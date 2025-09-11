szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

24°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Abaházi Csaba két világsztárral fotózkodott

Címkék#Abaházi Csaba#2025#Madame Tussauds Budapest múzeum#lothar matthäus#ősz

Robbie Williams énekes viaszfigurája megérkezett Budapestre. Lothar Matthäus, a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitánya is ott volt a helyszínen. Abaházi Csaba szekszárdi származású énekes, rádiós mindkettőjükkel fotózkodott.

Brunner Mónika

Képzelje el, hogy belép egy múzeumba, és szinte élőben látja Robbie Williamset, a híres brit énekest. Persze nem ő maga áll ott, hanem egy nagyon élethű viaszfigura, amit most mutattak be a budapesti Madame Tussauds panoptikumban. Méghozzá Abaházi Csaba mutatta be. 

Robbie Williams viaszfigurája megérkezett Budapestre – Abaházi Csaba és Lothar Matthäus is ott voltak. Fotó: Facebook/Abaházi Csaba
Robbie Williams viaszfigurája megérkezett Budapestre, a fotón a világsztár, énekes hű mása és Abaházi Csaba látható Fotó: Facebook/Abaházi Csaba 

Abaházi Csaba: íme Robbie Williams

Abaházi Csaba adta át Robbie Williams hű mását a panoptikumban. Az eseményen készült fotókat 2025. szeptember tizedikén örömmel osztotta meg a Facebookon: az egyiken Robbie viaszfigurájával pózol, a másikon pedig Lothar Matthäussal, a híres német focistával, akivel a múzeum előtt találkozott. A fényképen látszik, hogy a viaszfigura olyan részletesen kidolgozott, hogy majd' megszólal. Ha van kedve egy kis kiránduláshoz, érdemes ellátogatni a múzeumba, ahol sok más híresség viaszfigurája is látható. Egy kis séta, egy kis emlékezés – és egy kis csodálkozás, hogy milyen ügyesen tudják „megformázni” a hírességeket viaszból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu