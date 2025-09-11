Abaházi Csaba két világsztárral fotózkodott

Képzelje el, hogy belép egy múzeumba, és szinte élőben látja Robbie Williamset, a híres brit énekest. Persze nem ő maga áll ott, hanem egy nagyon élethű viaszfigura, amit most mutattak be a budapesti Madame Tussauds panoptikumban. Méghozzá Abaházi Csaba mutatta be.

Robbie Williams viaszfigurája megérkezett Budapestre, a fotón a világsztár, énekes hű mása és Abaházi Csaba látható Fotó: Facebook/Abaházi Csaba

Abaházi Csaba: íme Robbie Williams

Abaházi Csaba adta át Robbie Williams hű mását a panoptikumban. Az eseményen készült fotókat 2025. szeptember tizedikén örömmel osztotta meg a Facebookon: az egyiken Robbie viaszfigurájával pózol, a másikon pedig Lothar Matthäussal, a híres német focistával, akivel a múzeum előtt találkozott. A fényképen látszik, hogy a viaszfigura olyan részletesen kidolgozott, hogy majd' megszólal. Ha van kedve egy kis kiránduláshoz, érdemes ellátogatni a múzeumba, ahol sok más híresség viaszfigurája is látható. Egy kis séta, egy kis emlékezés – és egy kis csodálkozás, hogy milyen ügyesen tudják „megformázni” a hírességeket viaszból.