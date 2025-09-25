szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

1 órája

Abaházi Csabáék nyitják az őszi koncertszezont a Lupán

Brunner Mónika
Abaházi Akusztik október 3-án a Lupán

Forrás: Facebook / Abaházi Csaba

A hosszú nyár után végre megvalósul az Abaházi Akusztik koncert a budakalászi Lupa Beachen 2025. október harmadikán, pénteken, számolt be erről a szekszárdi származású Abaházi Csaba a közösségi médiában. Ismertette, hogy a hétvégi rossz időjárás miatt eddig halasztott Abaházi strandos bulijuk után most egy új helyszín található a Lupa Beachen, ahol az őszi-téli időszakban is lehet koncertezni. A helyszínt pedig ők nyitják az Abaházi Akusztik bulival. 

 

