1 órája
Abaházi Csabáék nyitják az őszi koncertszezont a Lupán
Abaházi Akusztik október 3-án a Lupán
Forrás: Facebook / Abaházi Csaba
A hosszú nyár után végre megvalósul az Abaházi Akusztik koncert a budakalászi Lupa Beachen 2025. október harmadikán, pénteken, számolt be erről a szekszárdi származású Abaházi Csaba a közösségi médiában. Ismertette, hogy a hétvégi rossz időjárás miatt eddig halasztott Abaházi strandos bulijuk után most egy új helyszín található a Lupa Beachen, ahol az őszi-téli időszakban is lehet koncertezni. A helyszínt pedig ők nyitják az Abaházi Akusztik bulival.
