Mély gyászban van Barabás Évi, az RTL bonyhádi műsorvezetője

Az RTL műsorvezetője mély gyászban van, miután idén nyáron elhunyt Hugó nevű kutyája. Barabás Évi bonyhádi származású sztár tévéműsorában idézte fel közös életüket.

Barabás Évi és kutyája, a 2025. áprilisban tizenöt és fél éves Hugo. A kiskutya júniusban hunyt el. Az RTL műsorvezetője mély gyászban van hű társa elvesztése óta, és erről tévéműsorban beszélt Fotó: Facebook:/Barabás Évi

Az RTL műsorvezetője mély gyászban van

Barabás Évi gyerekkora óta vágyott egy kutyára – képeslapokat, posztereket gyűjtött róluk. Első kutyája Picur volt, aki később Hugó anyukája lett. Sajnos Picur öt éves korában tragikus módon, vélhetően mérgezés következtében elpusztult. Évi számára hatalmas veszteség volt ez, de Hugó segített neki feldolgozni a gyászt. Hugó Évi hű társa lett – nemcsak otthon, hanem a munkahelyén is. Gyakran feltűnt az RTL Fókusz stúdiójában, ahol barátságos természetével a nézők szívébe is belopta magát. Játékos, öntudatos kutya volt, aki sok örömet hozott Évi életébe.

Az utolsó másfél év azonban nehéz volt: Hugó demenciában szenvedett. Évi végig mellette maradt, gondoskodott róla, és szeretettel kísérte végig az utolsó időszakát is. Amikor megérkezett az állatorvos, Évi elbúcsúzott kutyájától, majd szabadságra ment. A búcsú pillanata különösen fájdalmas volt számára. Azóta azokat az utakat, amelyeken korábban együtt sétáltak, már egyedül járja. Ez borzasztóan üres érzés számára, hiszen Hugó nemcsak egy kutya volt, hanem családtag, lelki társ.

Évi nyíltan beszél a gyászról: „Nem akarom szégyellni, hogy sírok, és azt sem, hogy arról beszélek: a veled élő állat elvesztése is gyász. Akiknek van állata, mind átérzik ezt.” Bár a fájdalom nem múlt el, a szeretet és az emlékek örökre vele maradnak.

