Dombóváron koncertezik Balázs Pali, a romantikus dalok hazai nagykövete

Balázs Pali Dombóváron. A romantikus dalok hazai nagykövete érkezik a városba 2025-ös koncertturnéjával, melynek címe: „Egymás szívében”.

A koncert nemcsak zeneileg, hanem látványban is különleges. Balázs Pali Dombóváron is pop-rockos hangzással és igényes látványvilággal várja a nézőket. A neve garancia a felhőtlen szórakozásra Fotó: Beküldött/ Nagyhazu David

Balázs Pali Dombóváron

Balázs Pali négyfős zenekarával, tizennégy fős stábja kíséretében ad koncertet Dombóváron, ahol felcsendülnek majd legismertebb slágerei. Huszonnyolc év érzései, élményei és emlékei jelennek meg a színpadon. A művész vallja, hogy a közönség szeretete élteti és viszi előre: „Ők a szívükbe zártak engem, én pedig őket. Ez a kapcsolat a mai rohanó világban igazi érték és támpont számomra.”

A koncert nemcsak zeneileg, hanem látványban is különleges: pop-rockos hangzás, hangszeres betétek, lendületes előadásmód, igényes látványvilág és pirotechnika várja a nézőket. A fellépésre a művész és csapata sportolókhoz hasonlóan készül: fontos a jó hangulat, a harmónia, a precizitás. „A cél, hogy a közönség minden pillanatban érezze: szívből zenélünk nekik, szenvedéllyel állunk a színpadra” – mondja Balázs Pali.

Balázs Pali és zenekarának célja, hogy a közönség minden pillanatban érezze, hogy szívből zenélnek a színpadon Fotó: Nagyhazu David

Örökifjú szívek

A dombóvári este nemcsak a fiataloknak, hanem az örökifjú szíveknek is szól, hiszen a zene, az emlékek és az összetartozás érzése minden életkorban örök érték. Balázs Pali zenekarával idén összesen ötven helyszínen lép fel. A pályafutása során több mint száz saját szerzeményt írt, amelyek a szerelem, csalódás és remény érzéseit dolgozzák fel – ezek az érzelmek minden korosztályt megszólítanak. Az énekes 2019-es arculat- és frizuraváltásáról itt olvashat.