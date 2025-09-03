Balla Eszter vallomása: nehéz nyara volt

A szekszárdi születésű Balla Eszter színésznő évtizedek óta meghatározó alakja a magyar színházi és filmes életnek. A 2025-ös nyár végi posztjára többen felfigyeltek.

2025 tavasza. Balla Eszter színésznő a Hunyadi című magyar történelmi televíziós sorozat díszbemutatóján, amelynek egyik operatőre a férje, Garas Dániel

Fotó: Ladóczki Balázs

Balla Eszter nehéz nyara

Balla Eszter augusztus harmincadikán közösségi oldalán osztotta meg gondolatait: „Nehéz nyár volt. Csak előre, imádom a családom.” A szekszárdi születésű színésznő ezzel is jelezte, hogy a családja a legfőbb támasza. A háromgyermekes édesanya férje Garas Dániel operatőr, a legendás Garas Dezső fia. (Apósa Garas Dezső, a Nemzet Színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari díjas színművész 2011-ben hunyt el, a szerk.) A család és a művészi pálya összehangolása komoly kihívás, a színésznő mégis példásan helytáll. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett, olyan filmekben szerepelt, mint a Moszkva tér és a Kontroll. Színházi munkái is kiemelkedőek, valamint a Centrál Színház társulati tagjaként szerepelteti. A nehéz nyár után új energiákkal vág neki az évadnak.