Balla Eszter vallomása: nehéz nyara volt

Most nem egy új szerep, hanem egy személyes vallomás miatt került reflektorfénybe a szekszárdi születésű színésznő. Balla Eszter nehéz nyaráról vallott.

Brunner Mónika
Fotó: Havran Zoltán

A  szekszárdi születésű Balla Eszter színésznő évtizedek óta meghatározó alakja a magyar színházi és filmes életnek. A 2025-ös nyár végi posztjára többen felfigyeltek.

LB_20250306_hunyadi_0005 Balla Eszter
2025 tavasza. Balla Eszter színésznő a Hunyadi című magyar történelmi televíziós sorozat díszbemutatóján, amelynek egyik operatőre a férje, Garas Dániel  
Fotó: Ladóczki Balázs

Balla Eszter nehéz nyara

Balla Eszter augusztus harmincadikán közösségi oldalán osztotta meg gondolatait: „Nehéz nyár volt. Csak előre, imádom a családom.” A szekszárdi születésű színésznő ezzel is jelezte, hogy a családja a legfőbb támasza. A háromgyermekes édesanya férje Garas Dániel operatőr, a legendás Garas Dezső fia. (Apósa Garas Dezső, a Nemzet Színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari díjas színművész 2011-ben hunyt el, a szerk.) A család és a művészi pálya összehangolása komoly kihívás, a színésznő mégis példásan helytáll. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett, olyan filmekben szerepelt, mint a Moszkva tér és a Kontroll. Színházi munkái is kiemelkedőek, valamint a Centrál Színház társulati tagjaként szerepelteti. A nehéz nyár után új energiákkal vág neki az évadnak.

 

